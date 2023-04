Segre: “Dispiaciuti per lo 0-0, ma niente alibi. City Group? Un’emozione farne parte”

Le parole del centrocampista rosanero Jacopo Segre

“Siamo dispiaciuti per il pareggio di ieri, perché cercavo una vittoria per il nostro percorso, ma non bisogna mollare. Bisogna lavorare tutti insieme per cercare di raggiungere l’altro nostro obiettivo”.

Sono queste le parole del centrocampista rosanero, Jacopo Segre, intervenuto ai canali ufficiali del club all'indomani del pareggio a reti inviolate maturato al "Renzo Barbera" contro il Cosenza. Il numero 8 del Palermo, durante l'intervista ha poi tracciato un bilancio del suo percorso nel club di Viale del Fante.

"Non dobbiamo cercare alibi: abbiamo fatto fatica contro il Cosenza che si è difesa bene per tutta la partita. Abbiamo cercato di creare i presupposti per finalizzare al meglio le nostre azioni, ma purtroppo non ci siamo riusciti".

Sulla città e sul suo percorso in rosanero: “Fino a qui il mio percorso è stato bellissimo, sono contento sin dal primo giorno, ogni volta che scendo in campo è un’emozione bellissima. Continuerò sempre a lottare e a dare il massimo. Far parte della famiglia City Football Group è un'emozione e una possibilità che in pochi hanno in questo momento, bisogna sfruttarla al massimo: ci aiutano a fare tante cose e ci permettono di progettare bellissime cose per il futuro tutti insieme. In questi mesi ho imparato a conoscere e amare Palermo, è una città bellissima, talmente grande che in ogni angolo nasconde qualcosa di speciale”.