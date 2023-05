Segre: “Il ‘Barbera’ una bolgia, mai visto stadio così. Daremo 100% per rush finale”

Il Palermo scalda i motori in vista del prossimo impegno in campionato. Nonostante la sconfitta maturata contro il Cagliari , la formazione di mister Corini sarà artefice del proprio destino nell'ultimo impegno contro il Brescia . In caso di vittoria, sarà matematico l'accesso ai playoff. Un situazione analizzata dal centrocampista Jacopo Segre, intervenuto ai microfoni di "Starcasinò".

"Palermo è una città meravigliosa, i tifosi con la loro accoglienza mi hanno fatto sentire il calore di questa meravigliosa piazza sin dal primo giorno che sono arrivato qui. È una città storica, ancora devo scoprire tante altre cose, però pian piano le sto vedendo. È ricca di posti magnifici. Sicuramente i tifosi sono il nostro dodicesimo uomo per tutte le partite che abbiamo affrontato e affronteremo, sinceramente uno stadio così non l’ho mai visto. Ho avuto e avrò la possibilità di giocarci: riscalda, è una bolgia. Quindi ogni partita ci dà quel qualcosa in più per affrontare al meglio le partite e per dare il 100%. Il gruppo è fantastico, fatto di gente bellissima: prima di essere dei professionisti sono uomini. Questo è lo spirito che ci ha contraddistinto fin qui. Dobbiamo proseguire così partita dopo partita, dando sempre il meglio di noi, seguendo quello che ci dice il mister, portando avanti le nostre doti per affrontare al meglio questo finale di campionato".