Schillaci: “Un rimpianto non aver mai giocato nel Palermo. L’avrei fatto pure gratis”

Totò Schillaci , ex calciatore nativo di Palermo che ha militato nell' Inter e nella Juventus oltre che nella Nazionale italiana, si è raccontato in una lunga intervista a Sportweek in vista della propria partecipazione al programma televisivo "Pechino Express".

E per quanto riguarda la città di Palermo e la squadra di calcio rosanero, il protagonista delle "notti magiche" di Italia '90 si è espresso così: "Di sicuro adoro Palermo e mi dà molto fastidio vederla associata solo alla criminalità, perché offre tante cose belle. Bisogna investire sui quartieri, questo sì, togliendo i giovani dalle strade. Ho rilevato questo centro sportivo, il Louis Ribolla, in una zona popolare, proprio per restituire qualcosa di quanto mi è stato dato dalla città. Mi rimane un solo rimpianto: non aver mai vestito la maglia del Palermo. Lo avrei fatto anche gratis".