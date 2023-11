Sampdoria-Palermo, le pagelle dei quotidiani: ok Pigliacelli, Insigne impalpabile

Un punto in tre partite, seconda sconfitta di fila, la prima lontano dal "Renzo Barbera". E' un momento tutt'altro che positivo per il Palermo di Eugenio Corini, battuto sabato pomeriggio a Marassi dalla Sampdoria di Andrea Pirlo alla luce della rete messa a segno nel primo tempo da Fabio Borini. Operazione riscatto, dunque, fallita per la compagine siciliana dopo il ko casalingo contro il Lecco. Con i rosanero che si allontanano dalla vetta della classifica di Serie B, momentaneamente scavalcati anche dal Modena di mister Bianco. In attesa della gara di mercoledì contro il Brescia, valevole per il recupero della seconda giornata di campionato.