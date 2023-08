Ritiro Palermo, il report: esercitazioni tattiche su fase difensiva ed offensiva

Il report della seduta odierna del Palermo FC agli ordini di Eugenio Corini: doppia seduta a Pinzolo per i rosanero

Due giorni al termine del ritiro in Trentino Alto-Adige per il Palermo di Eugenio Corini. Dopo la prima parte a Ronzone, i rosanero si sono spostati nella località di Pinzolo. Il raduno si chiuderà venerdì 4 agosto, giorno in cui è previsto l'ultimo test amichevole, allo stadio "Briamasco" contro il Trento di Bruno Tedino.