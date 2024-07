Ritiro Palermo: il report della doppia seduta. Domani la presentazione di Gomis

Doppia seduta di allenamento a Livigno per il Palermo allenato da Alessio Dionisi. Al mattino la squadra, divisa in due gruppi, ha alternato un lavoro di forza in palestra e un’esercitazione tecnico-tattica per reparti. Nel pomeriggio, dopo un avviamento motorio e tecnico, focus sulla fase offensiva e partite a tema. Domani, al termine della seduta mattutina, Alfred Gomis sarà presentato in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it.