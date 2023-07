Ritiro Palermo: Corini lavora su 4-3-3 e tattica difensiva. Le formazioni…

Tredicesimo giorno di ritiro a Ronzone per Brunori e compagni: doppia seduta oggi in programma per il Palermo di Eugenio Corini.

Il tecnico del Palermo ha diviso la squadra in due gruppi: tattica per i giocatori in campo e palestra per il resto dei calciatori a disposizione di Corini. Aggregato al gruppo anche Sebastiano Desplanches, così come Pietro Ceccaroni e Simon Graves, che ieri hanno svolto un allenamento differenziato dopo aver giocato 90 minuti contro la Virtus Verona. Lavoro differenziato per Francesco Di Mariano e Alessio Buttaro, quest’ultimo sul terreno di gioco.