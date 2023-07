Ritiro Palermo, Aurelio: “Bel gruppo, nuovi acquisti top. Bologna e Coppa Italia…”

Parola a Giuseppe Aurelio . Primo giorno di ritiro a Spiazzo per gli uomini di Eugenio Corini dopo la prima parte di ritiro pre-campionato a Ronzone . Intervenuto ai microfoni della stampa presente in Trentino Alto Adige, il terzino sinistro del Palermo si è espresso in vista della nuova stagione di Serie B 2023/2024. Ma non solo…

“Sto bene, ho solo un piccolo problema che risolverò presto. Sono passate due settimane, sta nascendo un un bel gruppo, ci stiamo allenando molto bene con serietà. Non vediamo l’ora di fare questo esordio in Coppa Italia contro il Cagliari. Tornare al ruolo di terzino in una difesa a quattro? Non ho problemi, abbiamo uno staff che ci aiuta molto, mi aiuta molto in questo ruolo. I nuovi acquisti? Molto bene, sono tutti simpatici e hanno portato la giusta mentalità. Gli obiettivi? Ne ho molti, me li tengo per me. Il test contro il Bologna? Sensazioni positive, a livello fisico sto bene. Abbiamo affrontato una squadra di Serie A, ci ha fatto bene soprattutto per il risultato finale. Un passo importante in vista del campionato e della coppa Italia”.