Repubblica: “Paradosso Desplanches, tra i migliori d’Europa ma 0 minuti a Palermo”

Il portiere del Palermo è stato protagonista con l’Italia Under 21, ma in campionato fa panchina chiuso da Pigliacelli.

Mediagol ⚽️ 29 marzo 2024 (modifica il 29 marzo 2024 | 09:18)

"Paradosso Desplanches: tra i migliori d’Europa ma zero minuti in rosa". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sulle prestazioni offerte in Nazionale da Sebastiano Desplanches. Approdato alla corte di Eugenio Corini nel corso della sessione estiva di calciomercato, il City Group ha individuato in lui un prospetto dal talento cristallino e dal sicuro avvenire, sul quale investire in ottica futura.

Durante la sosta, il portiere classe 2003 è stato protagonista con l’Italia Under 21, parando anche un rigore al turco Yildirim. "Peccato però che il titolarissimo della nazionale Under 21 non abbia ancora esordito con la maglia del Palermo. Nemmeno un minuto. È un paradosso del destino di uno dei talenti più interessanti del calcio nostrano. In porta non si opta facilmente per il turnover e la vita dell’estremo difensore si sa che è fatta di scelte nette e solitudine quando ti trovi a fare il secondo. Ma i numeri parlando da soli".

L'estremo difensore scuola Milan, miglior portiere dell'ultimo Mondiale Under 20, da quando è arrivato in rosanero ha giocato 420 minuti, ma tutti con gli Azzurrini, subendo appena tre gol. A Palermo, invece, fa panchina, chiuso da Mirko Pigliacelli. "Una questione di esperienza, che forse in una logica molto comune al calcio italiano, è la scelta più semplice e meno rischiosa, ma quella che non aiuta i giovani talenti". Eppure, Desplanches è stato un investimento importante, "che solo una multinazionale del calcio come il City Group poteva permettersi. Nessuno infatti spende 2 milioni di euro in serie B per un portiere che poi lascia in panchina, a meno di non aver la consapevolezza di fare un investimento per il futuro", si legge.

In estate, inoltre, Desplanches - capace di impressionare positivamente operatori di mercato e addetti ai lavori - era finito nel mirino di diversi club di Serie B e Serie A, ma ha scelto il Palermo, firmando un contratto che lo legherà alla società rosanero fino al 2028. "Non c’è dubbio che sia lui il portiere del futuro del Palermo", conclude il noto quotidiano.

