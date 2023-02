Reggina, Inzaghi: “Rigore su Gagliolo netto. Espulsione Majer? Non c’era. Sono stufo”

"Sono deluso perché secondo me abbiamo approcciato bene la partita. quando fai il 60% di possesso palla e fai 8 angoli a due o tre ciò significa che si lavora bene. Abbiamo fatto qualche errore prendendo gol da polli e miglioreremo. Sono stufo dell'arbitraggio. Il rigore su Gagliolo è netto, l'espulsione di Majer non c'è. Sono davvero stufo. Ci sono stati tolti diversi punti e chiediamo rispetto, anche per l'atteggiamento. Il guardalinee non mi ha mai degnato di uno sguardo. Se prendi Tutino e Verre vuol dire che hai certe ambizioni. Noi siamo terzi in classifica e dobbiamo rimboccarci le maniche, abbiamo fatto degli errori ed alcuni non da parte nostra che mi lasciano perplesso... Se vado a vedere i numeri della partita ho visto una squadra brillante, è vero che sono statistiche che a me non piacciono, dobbiamo rimboccarci le maniche per spostare dalla nostra parte questi numeri. Quando abbiamo pareggiato pensavo anche di vincerla, ma anche già a primo tempo avevo questa percezione. E' chiaro che sull'1-0 del Palermo abbiamo anche preso qualche contropiede, ma ci sta. Il Palermo era stato costruito come noi, Dopo poco tempo dall'arrivo dell'allenatore, ma è una squadra che ha una chiara ambizione di andare in Serie A".