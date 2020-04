Rais-Mediagol: “Conta solo la salute, stop polemiche. Riforma e promozioni in Serie D? Dico la mia. Savoia-Palermo la sogno così, Mirri e Sagramola…”

Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Massimiliano Radicini

Un duello calcistico intenso ed avvincente che ha caratterizzato fortemente il corso della stagione nel Girone I del campionato di Serie D.

Palermo e Savoia hanno recitato entrambe un ruolo da assolute protagoniste, rispettando appieno aspettative e pronostici della vigilia del torneo. Modalità e percorsi diversi: travolgente l’avvio della compagine rosanero, dieci vittorie consecutive ed un cammino che pareva inarrestabile, prima della sconfitta contro i campani al “Renzo Barbera” che ha dato il là ad una fisiologica e comprensibile flessione in termini di intensità e qualità di prestazioni. Una partenza lenta e problematica quella della formazione di Parlato, che proprio dal blitz esterno contro la capolista ha trovato continuità e brillantezza, collezionando un filotto di successi che gli ha consentito di scalare posizioni in graduatoria ed accorciare sensibilmente il distacco da Mario Alberto Santana e compagni. Proprio quando ha sentito il fiato del Savoia sul collo, il Palermo ha ritrovato coesione, forza mentale ed efficacia sul terreno di gioco, riportando a sette punti il margine di vantaggio sulla diretta antagonista.

Una sfida parallela alimentata su entrambi i fronti a suon di gol e vittorie, inasprita da una serie di polemiche di matrice arbitrale, regolamentare e logistica, tra le rispettive dirigenze. Schermaglie dialettiche e mediatiche, passaggi spinosi di una sottile contesa psicologica che spesso fa parte del gioco in contesti calcistici del genere. Qualche tono talvolta fin troppo piccato e sgradevole, figlio della concitazione e del fervore nel perorare le rispettive cause e gli obiettivi stagionali. Oggetti del contendere veniali e insignificanti, al cospetto dell’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus che sta attanagliando il mondo intero è sconvolgendo la quotidianità nella vita di ognuno di noi. Lo sport si è fermato, così come ogni attività economica e sociale, salvo quelle funzionali alla sopravvivenza, in linea con le misure di prevenzione varate dal Governo al fine di arginare l’epidemia e superare il prima possibile l’emergenza. Ripristinare le condizioni di sicurezza e salute pubblica è l’unica cosa che conta, il calcio con tutte le sue sfumature, siano esse nobili o spigolose, viene dopo. Il ritorno all’attività agonistica non deve essere altro che la spia di una ripristinata condizione di normalità sanitaria e sociale, in cui il calcio funga da veicolo di leggerezza, gioia ed emozioni, funzionale a contribuire a mitigare lievemente inquietudini e preoccupazioni di ben altra impellenza in un momento estremamente complesso. Un gioco meraviglioso, che resta sempre e comunque tale, in cui meriti, valori e gerarchie tecniche vengano delineate esclusivamente sulla base di valori e attitudini espressi all’interno del rettangolo verde. Questa la linea razionale e costruttiva alla base dell’intervista esclusiva concessa dal direttore generale del Savoia, Giovanni Rais, alla redazione di Mediagol.it.

