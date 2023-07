Pigliacelli: “La mia su Insigne e Mancuso. Vasic top” E sul portiere moderno…

"Do il meglio in campo e fuori. Non mi elevo a leader, sono un ragazzo semplice. Portiere moderno? Nel calcio moderno credo sia un valore aggiunto impostare dal basso con precisione, ma il portiere deve principalmente parare. Insigne e Mancuso sono due giocatori di grande esperienza, ho avuto modo di giocarci contro parecchie volte e con Leonardo insieme a Pescara. Vasic si è presentato al meglio, sta facendo delle grandi cose. Spero che saranno tutti un valore aggiunto per l'obiettivo finale. Dopo i quaranta anni con gli amici farò l'attaccante (ride ndr). Vincere aiuta a vincere, questi ragazzi che sono arrivati l'hanno già fatto in carriera. Penso che sia un valore aggiunto avere questi calciatori che si sono messi a disposizione del gruppo. Noi più grandi daremo una mano ai più giovani".