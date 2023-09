Pasqualin: “Palermo capitale del calcio, la squadra può andare in Serie A”

"È una partita che in altre situazioni non ci avrebbe particolarmente interessato. Prima che la Macedonia assumesse il ruolo di killer dell’Italia non c’erano dubbi su chi potesse vincere questo tipo di partita". Lo ha detto Claudio Pasqualin, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal presidente di AvvocatiCalcio: dalla sfida tra la Macedonia del Nord e l'Italia di Luciano Spalletti, in programma questa sera a Skopje e valevole per le qualificazioni a Euro 2024, alla possibile promozione in Serie A del Palermo di Eugenio Corini. Ma non solo...