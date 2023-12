Parma-Palermo, pagelle quotidiani: “Brunori top, Segre ok. Difesa e Di Francesco…”

Brilla la stella di Brunori, autore di due perle balistiche di pregiatissimo lignaggio al Tardini che avevano mandato sul doppio vantaggio il Palermo sul campo della capolista. Bene Segre, che macina chilometri e pressa senza sosta gli omologhi di reparto sul fronte ducale, firmando anche il gol dell'illusione che porta i rosanero avanti nuovamente di due reti dopo il gol di Estevez con deviazione di Lund. Tris poi vanificato dall'incauta gestione della squadra di Corini nei minuti di recupero, con Lucioni e compagni incapaci di arginare l'impetuoso assalto del Parma che la rimette incredibilmente in piedi grazie agli acuti di Mihaila e Charpentier. Al netto della performance monstre del bomber italobrasiliano e della laboriosa partita dell'ex Torino a centrocampo, i voti dei quotidiani cartacei agli altri calciatori del Palermo ieri in campo al Tardini non raggiungono quasi mai la sufficienza, slavo rare eccezioni. Gazzetta dello Sport che valuta invece positivamente la prova dei centrocampisti, reputndo la prova di Segre, Gomes e Coulibaly oltre la sufficienza ed assegnando un 6 al subentrato Henderson. Male la difesa, sia centralmente sia sulle corsie, sovrastato il centrocampo, esterni del tridente votati al sacrificio in ripiegamento ma apparsi impalpabili in fase offensiva. Di Seguito i voti del Giornale di Sicilia, Corriere dello Sport. e Gazzetta dello Sport.