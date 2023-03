Parma-Palermo, emergenza Corini: tre titolari a casa ma partono oltre 3000 tifosi

"Quando il pullman rosanero ha lasciato lo stadio per l’aeroporto alla volta di Parma c’erano solo 20 giocatori, incluso il baby bomber della primavera Samuele Lo Coco ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo". Sembrava che la sosta per gli impegni delle nazionali e il ritiro a Girona avrebbero consentito a Corini di recuperare gli indisponibili e, invece, il Palermo arriva al delicato snodo in chiave playoff con ben nove assenti (considerando anche Elia e Stulac ).

In compenso il tecnico rosanero recupera Brunori che, verosimilmente, partirà dalla panchina con Soleri e Tutino dal 1' minuto. Marconi, Broh, Bettella, Sala, Di Mariano, Verre e Nedelcearu i calciatori indisponibili con l'ala palermitana che si pensava potesse recuperare per il match del Tardini. "Verre, diversamente dal portiere Pigliacelli che si è ristabilito, è rimasto in Sicilia per la febbre e oggi si proverà a capire se sarà in grado di raggiungere la squadra autonomamente per un’eventuale panchina. Del tutto inatteso, invece, il forfait di Nedelcearu, colpito dall’influenza al ritorno dagli impegni con la nazionale rumena", chiosa il noto quotidiano.