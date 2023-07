Palermo: vittoria della seconda edizione di “Fattore Campo”, contest della Serie B

Un successo che vede la firma dei tifosi rosanero che, giocando al BKTpremia – il concorso ufficiale della Serie BKT che permette di vincere numerosi premi –, hanno accumulato punti fondamentali per piazzare il progetto del Comune di Palermo al primo posto della speciale classifica di Fattore Campo.

Nel corso della stagione il Palermo FC è sempre stato in testa alla classifica di Fattore Campo con i suoi tifosi che, per tutte e 38 le giornate, hanno contribuito in maniera fondamentale alla vittoria finale. La media delle giocate registrate è di oltre 580 utenti unici con un picco di 625 in occasione della 33esima giornata che complessivamente ha portato a 17.370 tifosi rosanero. Inoltre, BKT Tires ha deciso di festeggiare il titolo di Campioni d’Inverno con un’attività speciale dedicata al progetto di Piazzale Fausto Pirandello nel pre-partita di Palermo-Cagliari. In totale il BKT premia ha totalizzato 173.670 giocate e ben 2000 premi distribuiti tra maglie autografate, palloni ufficiali del campionato, gadget di BKT ed esperienze da vivere insieme al proprio club. Numeri che non solo testimoniano quanto il concorso cresca stagione dopo stagione, ma soprattutto la passione dei palermitani per la propria squadra del cuore e per la propria città.

Il progetto di Piazzale Fausto Pirandello, finanziato da BKT per quanto riguarda l’aspetto ludico-sportivo e la collaborazione della Lega Nazionale Professionisti B, comprenderà un nuovo campo da basket con il rifacimento completo della pavimentazione e l’installazione di canestri. Per rendere l’area un luogo di socialità e aggregazione, saranno inoltre allestite anche due porte da calcio a cinque e predisposti dei punti per il posizionamento di una rete da pallavolo. Infine, saranno previsti interventi di sicurezza e una completa pulizia della zona con il diserbo della vegetazione incolta.

Grazie all’intervento e alla mediazione dell’Assessorato Sport e Impianti Sportivi del Comune di Palermo e del Palermo FC, poi il progetto di riqualificazione di BKT si inserirà all’interno di un percorso condiviso con associazioni di quartiere e residenti per la creazione di un luogo sicuro, pulito e accessibile a tutta la comunità. Saranno infatti previste numerose attività a corredo dell’iniziativa per ridare decoro all’intera area. Tra queste l’intitolazione della zona riqualificata, che interesserà proprio i residenti nella scelta del nome, la realizzazione di piccoli "Orti urbani", la decorazione di muretti e gradini con il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli cittadini e la creazione di un punto per il book crossing.

È così che dopo Lecce e Cosenza, i cui progetti sono stati inaugurati nel corso di questo anno, un altro Comune avrà presto il proprio progetto finanziato da BKT che prosegue con le proprie iniziative dedicate ai tifosi, al territorio e alle città della Serie BKT. L’obiettivo di Fattore Campo, che con l’inizio del prossimo campionato giungerà alla sua terza edizione, è quello di sensibilizzare i cittadini al rispetto degli spazi condivisi e della comunità utilizzando lo sport come veicolo di inclusione e socialità.

I dialoghi con tutte le parti chiamate in causa sono già ben avviati e in piena sinergia. L’intento comune sarà quello di mettere a disposizione alla città di Palermo un nuovo spazio sicuro trasformandolo in un luogo d’incontro e gioco accogliente. A brevissimo partiranno i cantieri per festeggiare quanto prima il taglio del nastro del terzo progetto vincitore di Fattore Campo.

Lucia Salmaso, Amministratore Delegato di BKT Europe: "È con profondo orgoglio che prendiamo parte a questa seconda edizione di Fattore Campo, un'iniziativa che risalta il coinvolgimento attivo dei tifosi e il loro amore per le radici locali e il calcio. Da sempre, in BKT valorizziamo i valori positivi che lo sport è in grado di promuovere, valori che ci ispirano a dedicare risorse e impegno in progetti significativi come questo. Fattore Campo ci offre l'opportunità di canalizzare la passione per il calcio per valorizzare spazi urbani come Piazzale Fausto Pirandello a Palermo, trasformandoli in luoghi di incontro, gioco e socialità. Questi luoghi rappresentano il cuore pulsante delle nostre città, il punto di incontro per le giovani generazioni, il luogo in cui il futuro prende forma".

Mauro Balata, Presidente LNPB: “Come Lega siamo orgogliosi di poter annunciare un altro importante traguardo raggiunto da Fattore Campo con la città di Palermo che, dopo Lecce e Cosenza, rappresenta un nuovo pezzo di questo meraviglioso puzzle di riqualificazione territoriale. La nascita di aree verdi accessibili a tutti rappresenta, così, non soltanto il riconoscimento della realizzazione dell’opera ma anche uno slancio verso il futuro della città e della popolazione che ne riconosce il significato sociale e l’importanza attraverso il senso di appartenenza, valori di cui la Lega B si fa portavoce. Un progetto, quindi, che prosegue in sinergia con il nostro title sponsor BKT, che desidero ringraziare, e con tutti i tifosi rosanero che anche in questa circostanza hanno dimostrato tutto l'amore per i propri colori e la propria terra".

Giovanni Gardini, Amministratore Delegato Palermo FC: “Questo traguardo collettivo è la prova che la passione per la propria squadra può uscire dagli stadi e cambiare la vita di una città e della sua comunità. I tifosi del Palermo, prima di essere tali, sono figli, madri, fratelli, cittadini che appartengono a un contesto sociale: in una parola, persone. È responsabilità quindi anche del calcio contribuire a migliorare la vita di queste persone e aumentare la consapevolezza di ciò che possiamo fare insieme”.

Sabrina Figuccia, Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili: “Grazie alla passione dei tifosi rosanero - che ha permesso a Palermo di vincere il contest organizzato da BKT con il supporto di Lega B - un angolo della città dimenticato da troppo tempo, piazzale Fausto Pirandello, a Borgo Nuovo, diventerà un fiore all’occhiello per tutta la comunità palermitana: sarà, infatti, ripristinato il campo da basket ed installate due porte di calcio a cinque e una rete di pallavolo. Un esempio virtuoso dalla grande importanza sociale, grazie alla riqualificazione di una zona densamente popolata che adesso deve diventare uno spazio che, mi auguro, venga “adottato” dalla comunità per custodirlo ed evitare qualsiasi episodio di vandalismo”