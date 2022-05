Palermo-Virtus Entella: cambia l’orario del match di ritorno al Renzo Barbera

Cambia l'orario del match di ritorno del Renzo Barbera, Palermo-Virtus Entella. Il match era inizialmente programmato alle 18.30 di sabato 21 maggio 2021

Dopo il primo comunicato lanciato dal club rosanero, che tramite i suoi canali social di riferimento, informava i tifosi che la gara di ritorno del secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C in programma al "Renzo Barbera" inizialmente alle ore 18.30. Sia il Palermo FC che la Lega Pro, attraverso una nota ufficiale, hanno comunicato che il match di ritorno del Barbera, in programma sabato 21 maggio, sarà disputato alle ore 20.30