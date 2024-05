Palermo, verso l’Ascoli: seduta mattutina a Torretta, squadra in ritiro da oggi

Il Palermo prepara la prossima sfida di campionato, in programma domenica pomeriggio al Barbera contro l'Ascoli.

Seduta defaticante per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro i liguri, mentre il resto del gruppo ha svolto un’attivazione, rondos, un lavoro atletico ed una partita in famiglia con la formazione Under 17.