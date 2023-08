Palermo, verso l’amichevole contro il Melita: seduta mattutina a Torretta. Il report

Continua la preparazione del Palermo in vista dell'amichevole contro la squadra Melita F.C. - che milita nella seconda divisione maltese - in programma giovedì sera allo Stadio "Renzo Barbera" (fischio d'inizio alle ore 20:30). Allenamento mattutino per la compagine rosanero a Torretta , dove i rosanero hanno svolto un'attivazione e mobilità, un circuito metabolico, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.

Intanto, prosegue la vendita dei biglietti per assistere all'amichevole contro il Melita: la gara sarà aperta a tutti nei settori Tribuna coperta e Curva Nord, gratuitamente per gli abbonati della stagione 2023/2024 e con un biglietto a tariffa unica di 6 euro per i non abbonati. Tutto il guadagno della partita sarà destinato al progetto “Vivere per sognare” dell’Associazione Giovani 2017 3P Onlus in collaborazione con il charity partner del club Maredolce Onlus: i tifosi del Palermo “adottano” così studenti palermitani in condizioni sociali e familiari difficili, consentendo loro di continuare gli studi dopo le scuole medie, grazie a speciali borse di studio al merito scolastico che permetteranno di acquistare libri di testo e materiale didattico e sostenere i costi del percorso scolastico.