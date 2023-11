Palermo, verso la Ternana: seduta mattutina per i rosanero

Prosegue la preparazione dei rosanero in vista della sfida contro la Ternana.

Prosegue la preparazione del Palermo a Torretta in vista della prossima gara esterna in casa della Ternana, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Libero Liberati". La squadra allenata da Eugenio Corini, questa mattina,ha svolto un’attivazione tecnica e mobilità, un circuito metabolico, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.