Palermo, verso la Sampdoria: seduta pomeridiana a Torretta per i rosanero. Il report

Allenamento pomeridiano oggi al Palermo CFA per i rosanero in vista della prossima gara contro la Sampdoria, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". A Torretta - informa il club di viale del Fante - la squadra ha svolto un’attivazione, gioco di posizione, possesso palla ed una partita a tema. La seduta odierna, alla luce dell'esonero di Eugenio Corini ed in attesa di ufficializzare l'approdo sulla panchina rosanero di Michele Mignani, è stata diretta da Cesare Bovo.