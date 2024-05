Palermo, verso il Venezia: seduta mattutina a Torretta per i rosanero. Il report

Dopo la gara di ieri contro la Sampdoria, il Palermo guidato da Michele Mignani è tornato ad allenarsi questa mattina a Torretta in vista della sfida contro il Venezia, in programma lunedì sera allo Stadio "Renzo Barbera", valevole per l'andata delle semifinali playoff di Serie B. Seduta defaticante per i calciatori che ieri hanno disputato il match - informa il club di viale del Fante - mentre il resto del gruppo ha svolto un lavoro di forza in palestra, esercitazioni sulla rapidità e partite a campo ridotto.