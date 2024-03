Palermo, verso il Venezia: giovedì 14 marzo Corini in conferenza stampa

Giovedì 14 marzo alle ore 17.05 allo Stadio “Renzo Barbera” l’allenatore Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa, in vista della sfida di venerdì sera contro il Venezia in programma alle 20:30 allo stadio "Renzo Barbera", valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B. A farlo sapere è lo stesso club rosanero tramite i propri canali di riferimento.