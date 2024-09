Palermo, verso il Sudtirol: seduta mattutina al “Barbera” per i rosanero. Il report

Allenamento mattutino oggi al “Renzo Barbera” per il Palermo guidato da Alessio Dionisi, che ha proseguito la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Sudtirol, in programma lunedì allo Stadio "Druso". I rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno effettuato un lavoro specifico per reparti e un’esercitazione 11 vs 11 sulla fase offensiva. A concludere la seduta - informa il club di viale del Fante - una partita 11 vs 11 in una porzione ridotta del campo.