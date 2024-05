Palermo, verso il Sudtirol: seduta mattutina a Torretta per i rosanero. Il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra guidata da Michele Mignani in vista della sfida in programma venerdì sera al “Druso”.

E’ proseguita questa mattina a Torretta la preparazione del Palermo allenato da Michele Mignani in vista della sfida contro il Sudtirol, in programma venerdì sera allo Stadio “Druso”. I rosanero - informa il club di viale del Fante - hanno svolto un’attivazione, un’esercitazione tattica a campo orizzontale, un’esercitazione tattica a tutto campo sulla fase di possesso e conclusioni in porta. Intanto, alle ore 14.40 circa, il tecnico del Palermo interverrà in conferenza stampa.