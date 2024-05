Palermo, verso il Sudtirol: seduta mattutina a Torretta per i rosanero. Il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Mignani in vista dell'ultima sfida della regular season in programma venerdì sera al "Druso".

Dopo la gara di ieri contro l’Ascoli, il Palermo guidato da Michele Mignani è tornato ad allenarsi questa mattina a Torretta. E' iniziata, dunque, la marcia di avvicinamento di Matteo Brunori e compagni alla sfida contro il Sudtirol, in programma venerdì sera allo Stadio "Druso". Seduta defaticante per i calciatori che ieri hanno disputato il match - informa il club di viale del Fante - mentre il resto del gruppo ha svolto un lavoro metabolico, mini sviluppi con conclusioni in porta e una partita a campo ridotto.