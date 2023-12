Palermo, verso il Parma: seduta mattutina al “Barbera”, Vasic in gruppo. Il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Eugenio Corini allo stadio in vista della gara in programma domenica al "Tardini".

Prosegue la preparazione del Palermo alla sfida contro il Parma, in programma domenica 10 dicembre, alle ore 16:15, allo Stadio "Ennio Tardini". Allenamento mattutino oggi al "Renzo Barbera" per la squadra di Eugenio Corini. I rosanero hanno svolto un’attivazione e sprint, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Aljosa Vasic ha lavorato in gruppo, così come Roberto Insigne. Entrambi, dunque, saranno a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella per la gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie BKT.