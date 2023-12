Palermo, verso il Parma: sabato 9 dicembre Corini in conferenza stampa

Il tecnico rosanero risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia del match in programma domenica al "Tardini".

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Parma, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Ennio Tardini": fischio d'inizio alle ore 16:15. Nella giornata di ieri, i rosanero hanno svolto una doppia seduta di allenamento al "Renzo Barbera": al mattino un’attivazione ed un circuit training in palestra, mentre nel pomeriggio un’attivazione e cambi di direzione, giochi di posizione, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva e partite a campo ridotto. Con il ritorno in gruppo di Roberto Insigne.