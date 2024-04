Palermo, verso il Cosenza: doppia seduta a Torretta per i rosanero. Il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Michele Mignani in vista della sfida in programma sabato pomeriggio in Calabria.

Doppia seduta oggi al Palermo CFA di Torretta per i rosanero. Al mattino - informa il club di viale del Fante - la squadra ha lavorato divisa in due gruppi: i difensori hanno svolto forza in palestra e un lavoro tattico sulla linea difensiva, mentre per centrocampisti e attaccanti forza in palestra e mini sviluppi con conclusioni in porta. Nel pomeriggio i rosanero hanno effettuato un’attivazione, un lavoro tattico sulla fase di non possesso e partite a tema.