Palermo, verso il Como: venerdì mister Corini in conferenza stampa

Tre giorni e sarà Palermo-Como, match in programma sabato pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”. In vista della gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B, venerdì 16 febbraio alle ore 17.45 al “Renzo Barbera” l’allenatore Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa. “L’accesso all’impianto sarà consentito, a partire da 15 minuti prima dell’inizio, esclusivamente agli Operatori dell’Informazione in possesso di accredito stagionale 2023-2024 per assistere alle conferenze stampa del Palermo F.C”, informa il club di viale del Fante.