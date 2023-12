Palermo, verso il Como: seduta pomeridiana al “Renzo Barbera”. Il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Eugenio Corini in vista della sfida in programma sabato pomeriggio al "Sinigaglia".

È ripresa oggi pomeriggio al "Renzo Barbera" la preparazione del Palermo in vista del prossimo match in casa del Como, in programma sabato pomeriggio alle ore 14:00. I rosanero - informa il club di viale del Fante - hanno svolto un’attivazione e mobilità con palla, potenza aerobica, possesso palla ed una partita a tema.