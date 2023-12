Palermo, verso il Como: doppia opzione a destra, chi tra Mateju e Graves dal 1′?

Poco più di quarantotto ore e sarà Como-Palermo , match in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Sinigaglia". Al cospetto della squadra guidata da Cesc Fabregas , il tecnico rosanero Eugenio Corini dovrà scegliere chi schierare a destra tra Graves e Mateju , che tornerà a disposizione dello stesso allenatore dopo il turno di squalifica. "Adesso la palla passa nelle mani sia di Corini, che dovrà decidere chi tra il danese e il ceco scenderà in campo a Como, sia di Rinaudo, che sta già operando alcune valutazioni per il ruolo di terzino destro ma nelle ultime uscite del 2023 potrebbe vedere il Palermo con un Graves in più nel motore", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

Il ballottaggio sulla fascia vede, al momento, favorito Mateju, "che al netto di alcuni errori di misura e una spinta non sempre costante è un punto fermo per il tecnico ed è integrato meglio nei meccanismi della retroguardia", si legge. Chi è chiamato a sciogliere lo stesso dubbio è anche Fabregas, con il ballottaggio a sinistra tra Sala e Ioannou, con quest’ultimo fermo da inizio dicembre per problemi fisici. "Se Fabregas puntasse sul grande ex, il profilo più adatto ad affrontarlo, in termini di conoscenza diretta e confronto in velocità, sarebbe quello di Mateju. Se invece il cipriota, specialista in gol e assist (tre a testa in avvio di campionato), dovesse recuperare allora la fisicità di Graves potrebbe risultare più congeniale", conclude il noto quotidiano.