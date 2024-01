Palermo, verso il Cittadella: seduta mattutina a Torretta per i rosanero. Il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Eugenio Corini al centro sportivo in vista della sfida in programma sabato prossimo al "Tombolato".

Prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Cittadella, in programma sabato 13 gennaio allo stadio "Tombolato". Allenamento mattutino oggi a Torretta per la squadra guidata da Eugenio Corini. I rosanero, divisi in gruppi, hanno svolto un’attivazione e mobilità e potenza aerobica. La preparazione in vista del match valevole per la prima giornata del girone di ritorno di Serie B - informa il club di viale del Fante - riprenderà lunedì pomeriggio.