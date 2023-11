Palermo, verso il Cittadella: fiato sospeso per Ceccaroni. Segre e Corini…

Le ultime in vista della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".

"Fiato sospeso per Ceccaroni. Mentre Corini è squalificato". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sulle condizioni di Pietro Ceccaroni, costretto mercoledì pomeriggio a lasciare il terreno di gioco del "Renzo Barbera" per un problema muscolare. "Il centrale verrà valutato nella giornata di oggi. [...] Anche Segre resta sotto osservazione dopo la gastroenterite con stato febbrile che gli ha fatto saltare la gara con il Brescia", si legge.

Il centrocampista, nella giornata di ieri, ha svolto soltanto un lavoro differenziato, ma potrebbe recuperare per la sfida contro il Cittadella, in programma domenica pomeriggio. Intanto Corini, espulso durante il recupero della seconda giornata, non solo è stato squalificato per la gara con il Cittadella, ma è entrato anche in diffida.