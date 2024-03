Palermo-Venezia, il dato aggiornato: ecco quanti biglietti venduti

Le ultime in vista della sfida in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Il club: "Non fermiamoci!".

Mediagol ⚽️ 13 marzo 2024 (modifica il 13 marzo 2024 | 20:47)

Archiviata la vittoria ottenuta sul campo del Lecco lo scorso weekend, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare il Venezia fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Prosegue, dunque, la vendita dei biglietti per assistere alla partita valevole per la trentesima giornata di campionato di Serie BKT. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20:25 di venerdì 15 marzo o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

- il sito Vivaticket

- i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

- il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera

Intanto, sono al momento 6.420 i biglietti venduti fino ad ora. Un numero che, in virtù dei 12.603 abbonati, fa ammontare a 19.023 i supporters rosa che raggiungeranno venerdì sera l'impianto palermitano. "Contro il Venezia siamo già in 19.023. Non fermiamoci!", ha scritto il club di viale del Fante sui proprio canali social.

