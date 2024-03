Palermo-Venezia, i convocati di Vanoli: Recuperati Altare e Zampano, out Dembélé

I 23 calciatori del Venezia convocati da Paolo Vanoli per il match di domani sera contro il Palermo di Corini.

E' stata diramata la lista dei convocati di Mister Vanoli per la sfida Palermo-Venezia in programma venerdì sera alle 20:30 allo stadio "Renzo Barbera" e valida per l'anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie B 2023/24.