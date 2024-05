Palermo-Venezia, biglietti già in vendita: info, prezzi e dettagli

La sfida valevole per il turno di andata delle semifinali Playoff è in programma lunedì 20 maggio al "Renzo Barbera".

Sono già in vendita da oggi, sabato 18 maggio, i biglietti per assistere alla partita Palermo-Venezia, valevole per il turno di andata delle semifinali Play Off del campionato Serie BKT, in programma lunedì 20 maggio alle ore 20:30 allo stadio "Renzo Barbera".