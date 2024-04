PALERMO, UFFICIALE: MIGNANI E’ IL NUOVO ALLENATORE. L’ANNUNCIO

Il tecnico ex Bari sarà presentato in conferenza stampa nella giornata di venerdì, alla vigilia della sfida contro la Sampdoria.

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Michele Mignani è il nuovo allenatore del Palermo. Dopo l'ennesima sconfitta rimediata in campionato da Matteo Brunori e compagni, il club targato City Football Group ha scelto di sollevare dall'incarico il tecnico Eugenio Corini. Dopo una lunga ed attenta riflessione, la stessa società ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra all'allenatore originario di Genova, che lo scorso giugno ha condotto il Bari fino alla finale playoff per la promozione in Serie A, battuto in extremis dal Cagliari di Claudio Ranieri. Risolte con i pugliesi le ultime formalità dopo l'esonero dello scorso ottobre, Mignani ha firmato il contratto che lo legherà al Palermo sino al termine della stagione corrente, con opzione per la prossima. Di seguito, il comunicato diramato pochi istanti fa dallo stesso club: