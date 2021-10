Palermo, tre espulsi in sette partite: i rosa i più cattivi del Girone C

Tre i calciatori del Palermo espulsi nelle prime sette partite del Girone C di Serie C: un "primato" condiviso col Picerno

"I più cattivi del Girone C hanno la maglia rosanero". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". E' il Palermo, infatti, la squadra che ha rimediato più cartellini rossi in campionato, con due espulsioni dirette ed una per doppia ammonizione. Tre i calciatori espulsi nelle prime sette giornate. "Un primato condiviso col Picerno, che però vanta un minor numero di ammoniti rispetto alla squadra di Filippi", si legge.