Palermo, testa al futuro: Pigliacelli e Brunori verso il rinnovo. Le ultime

Non solo Matteo Brunori. Dopo il pari con il Brescia ed il mancato accesso agli spareggi promozione, la dirigenza rosanero ha già avviato le riflessioni in vista della nuova stagione. Il Palermo ripartirà di certo dal bomber italo-brasiliano, trascinatore e protagonista a suon di gol (venti tra campionato e Coppa Italia) anche in serie cadetta.