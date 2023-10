Palermo-Sudtirol, Corriere dello Sport: Vasic sulla trequarti l’arma a sorpresa?

Chi sostituirà Roberto Insigne? Le ultime in vista della sfida in programma alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera".

E' tutto pronto per la sfida in programma alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera". Questo pomeriggio, il Palermo affronterà il Sudtirol fra le mura amiche in occasione del match valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie B. Contro gli uomini di Pierpaolo Bisoli, tuttavia, Eugenio Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà la gara, infatti, Roberto Insigne a causa di una sindroma influenzale con stato febbrile. Oltre ad Alessio Buttaro, Francesco Di Mariano e Nicola Valente.