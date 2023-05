Palermo-Spal 2-0: l’aria dei playoff inebria rosa. Show, Brunori gol e quasi tris

PRIMO TEMPO - Palermo più che mai padrone del suo destino dopo i risultati maturati nelle gare disputate alle 14. Ascoli e Pisa ko contro Genoa e Frosinone, Venezia acciuffato in extremis a Cosenza. Una vittoria contro la Spal proietterebbe la compagine di Corini al settimo posto in classifica, in piena zona playoff, a due gare dal termine della regular season. Scenario sorprendente e anomalo, se si pensa che Brunori e compagni non riescono a conquistare l'intera posta in palio da ben dodici giornate. Corini ripropone l'undici titolare di Como, in un Renzo Barbera stracolmo di entusiasmo e voglioso di alimentare le residue ambizioni di vertice. Pigliacelli tra i pali, Mateju, Nedelcearu e Marconi a formare il pacchetto difensivo, Buttaro e Sala esterni a tutta fascia, Gomes schermo a protezione della retroguardia, Verre e Segre intermedi con licenza d'inserimento. Tutino a supporto di Brunori in avanti. Palermo intenso ed arrembante in avvio, Alfonso deve fare subito gli straordinari su un bel mancino volante di Segre servito da un subito elettrico Tutino. Ancora Sala sfonda sul binario mancino, cross teso e Brunori viene anticipato di un soffio dalla difesa ferrarese. Al netto di un velleitario tentativo di Maistro, nessun patema per Pigliacelli, la Spal appare alle corde. Il lancio di Gomes per Brunori, controllo in corsa e destro alto sopra la traversa, viene vanificato dalla segnalazione di offside dell'assistente di linea. Quindi ancora il numero nove rosa, perfetto corner di Tutino, si stacca dalla morsa estense e calcia al volo, palla di poco a lato alla sinistra di Alfonso. Palermo padrone del match che passa meritatamente al minuto ventotto: splendido cambio di gioco per Nedelcearu per Sala, l'ex Crotone dribbla secco l'avversario e serve Brunori, sinistro in diagonale del bomber di Corini che trova la deviazione sfortunata di Meccariello. Il Barbera si accende e trascina la squadra di Corini, oggi oggettivamente in grande spolvero fin dai primi minuti. Dopo l'ennesimo cross teso e tagliente di Sala, che mette in ambasce la difesa ferrarese, il Palermo raddoppia. Corner di Tutino, Nedelcearu impatta divinamente con il tacco e timbra la traversa, Brunori ribadisce in rete di testa e firma il due a zero. Spal che si allunga a dismisura, Palermo fluido, armonioso ed incisivo come poche altre volte in questa stagione. Brunori semina avversari ed altruismo su lancio di Pigliacelli, assist per Tutino che si divora il tris da pochi metri alzando la mira. Idem Buttaro poco dopo, taglio interno su cambio di fronte di Sala, tocco in spaccata che anticipa Alfonso ma non trova lo specchio della porta. Un primo tempo a senso unico si chiude con i rosa avanti di due reti.