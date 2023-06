Palermo, si punta su gli under 23 della Serie B: da Nasti e Fabbian fino a Florenzi

La spesa in casa calabrese potrebbe non fermarsi al calciatore di proprietà della Fiorentina. Tra la squadra di Inzaghi e il Cosenza fresco di salvezza sono diversi i nomi che interessano al Palermo: "Giovanni Fabbian dell’Inter, 20 anni, talento di proprietà dell’Inter e jolly offensivo di centrocampo, con 8 gol all’attivo. Ma si sono fatti i nomi di altri under: la punta del Milan in forza al Cosenza Marco Nasti, autore di una delle due reti decisive per la salvezza ai play-out dei calabresi contro il Brescia", si legge.