Palermo, Sforzini: “Rosa da A, tripletta benzina per Brunori. Gol? Al suo posto…”

Il ritorno al gol di Matteo Brunori può mettere le ali al Palermo di Corini. Nonostante il digiuno del suo bomber nelle prime cinque gare disputate, la compagine rosanero era comunque riuscita a mantenere score e ritmo da promozione in questo primo scorcio di torneo. Erano dieci i punti realizzati prima della gara del Penzo contro il Venezia, ben sette i giocatori andati a rete nella squadra siciliana. Mancava all'appello il capitano e goleador per eccellenza in casa Palermo, quel Matteo Brunori che ha rotto il digiuno di gol in laguna, abbuffandosi con una tripletta d'autore. La vena realizzativa dell'attaccante italobrasiliano può rappresentare un plus decisivo nella lotta promozione per la formazione di Corini, come sottolinea l'ex attaccante del Palermo, Nando Sforzini, nel corso di un'intervista concessa a "La Gazzetta dello Sport".

"Tris Brunori a Venezia dopo un lungo digiuno? Sarà un carico di benzina importante per Matteo, stare a secco non fa certamente bene a nessun attaccante, specie dopo due stagioni esaltanti sul piano realizzativo. Gli è stata data fiducia dal mister e dalla squadra e lui l'ha ripagata. Superare i diciassette gol dello scorso campionato? Perché no? Mi aspetto una stagione in linea con i suoi standard di rendimento, lui conosce l'ambiente ed è ormai un leader di questa squadra. Sul numero di gol da realizzare è giusto non porsi limiti, ma al posto di Brunori baratterei qualche rete in meno con la promozione in Serie A. Squadra di Corini con concrete chances di promozione? Credo che il Palermo disponga della rosa più ampia e competitiva del torneo, ha obiettivamente tutte le carte in regola per andare in Serie A. Fermo restando che la Serie B è un campionato molto equilibrato e competitivo, secondo me ci sarà grande livellamento fino a febbraio, poi si inizieranno a delineare gerarchie e valori. Se il Palermo tiene ben presente tutto questo, può assolutamente conquistare la promozione in Serie A".