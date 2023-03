Palermo, Segre cerca la riscossa: l’ex Torino vuole scalare le gerarchie di Corini

È stato suo il break che ha dato il via all'azione in cui Vido si è poi procurato il calcio di rigore del definitivo cinque a due. Ma non solo; Segre è stato protagonista anche con una mezza-rovesciata che per poco non faceva cadere giù il Renzo Barbera. Questo dimostra che tutti i calciatori a disposizione di Corini, anche se chiamati in causa per pochi minuti, riescono a dare il loro prezioso contributo.