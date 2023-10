Palermo, seduta mattutina per i rosanero a Torretta: il report dell’allenamento

Il Palermo è tornato in campo nella giornata di oggi. Allenamento mattutino a Torretta per la squadra guidata da Eugenio Corini. I rosanero - informa il club di viale del Fante - hanno svolto un'attivazione e torello ed una partita a campo ridotto.

Intanto, da venerdì Ales Mateju e Nicola Valente lavorano in gruppo e sono, dunque, a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella in vista della sfida contro lo Spezia, in programma lunedì 23 ottobre alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera"; ancora a parte Francesco Di Mariano e Alessio Buttaro.