Palermo, seduta mattutina al “Barbera” post Parma. Il report dell’allenamento odierno

Allenamento mattutino oggi al "Renzo Barbera" per la squadra di Eugenio Corini. Come sottolinea il club rosanero tramite il proprio sito ufficiale, la squadra ha lavorato divisa in due gruppi: il primo ha svolto recovery tra palestra e fisioterapia, mentre il secondo un’attivazione e circuit training in palestra, possesso palla, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a campo ridotto.