Palermo, secondo solo alla Cremonese per tiri: i numeri della banda Corini in B

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sulla partenza sprint del Palermo di Corini in campionato. La strada verso la promozione è ancora lunga e tortuosa, come conferma la storia di questo campionato.

La formazione rosanero - secondo il noto quotidiano - è la seconda squadra nell'attuale torneo di Serie B che calcia verso lo specchio della porta. Avanti solo la Cremonese, squadra presa in mano di recente da Giovanni Stroppa, dopo l'esonero di Davide Ballardini. Finora 174 conclusioni, 123 dentro lo specchio della porta e 14 a buon fine. Come ha rimarcato anche il tecnico di Bagnolo Mella, si può e si deve fare meglio in termini di incisività e concretezza. Problema che ha caratterizzato l'inizio di stagione dei grigiorossi, protagonisti di ben 228 tiri e solamente 12 gol realizzati. Per non parlare dei punti raccolti, solo 13, a meno 7 dalla vetta occupata dal Parma.