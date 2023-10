Repubblica: “Il Palermo di Corini partito meglio di quello dei record”. Il confronto

"Il Palermo di Corini partito meglio di quello del campionato record". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo e sulle gare fin qui disputate dalla squadra di Eugenio Corini . "È il miglior inizio di sempre del Palermo in serie B. Una partenza più rapida pure rispetto alle ultime due annate che culminarono con la promozione", quella 2003/2004 e 2013/2014.

Sono 19 i punti conquistati fin qui dai rosanero, frutto di sei vittorie, un pareggio e una sconfitta in otto partite. Numeri che hanno superato quelli della storica stagione culminata con il ritorno in Serie A dopo 32 anni. In quell’occasione il Palermo allenato allora da Baldini, poi sostituito da Guidolin, all’ottava di campionato aveva 15 punti, frutto di un inizio non proprio brillante con tre pareggi di fila contro Salernitana, Piacenza e Avellino. Tuttavia, "era un’altra serie B, molto più dotata dal punto di vista tecnico e anche più competitiva per quanto riguarda le società in lizza", si legge.