Palermo, scatta l’allarme Brunori. Il capitano rosanero è in dubbio per il Modena

La gioia per il meraviglioso gol in rovesciata non è durata troppo. All'intervallo di Cittadella-Palermo , il capitano e bomber rosanero, Matteo Brunori , aveva avvertito un problema muscolare che ha costretto il tecnico Eugenio Corini a sostituire l'italo-brasiliano che, di conseguenza, non è riuscito a scendere in campo nella ripresa.

Come ha riportato lo stesso sito ufficiale del club di Viale del Fante, sono state eseguite le terapie necessarie per il ripristino della massima condizione del numero nove rosanero, ma che ancora non sono state svolte le indagini strumentali per avere la certezza dell'esito del problema, il quale non sembra al momento particolarmente grave. In ogni caso, la presenza di Brunori è in forte dubbio per il prossimo impegno del Palermo che andrà in scena al "Renzo Barbera" il prossimo venerdì 17 marzo alle 20.30 contro il Modena allenato da Attilio Tesser e dietro i siciliani in classifica solamente per un punto. Qualora il capocannoniere rosanero dovesse dare forfait, è probabile che Corini possa schierare dal primo minuto contro i "canarini" il duo d'attacco composto da Edoardo Soleri e Gennaro Tutino.